¿Qué es la U.S. Open Cup, el siguiente desafío del Inter Miami y Leo Messi?

Y los que están viviendo un sueño del cual no quieren despertar son los hinchas y jugadores del Inter Miami, quienes vienen de ser campeones de la primera edición de Leagues Cup y que buscarán acceder a su segunda final en su historia. Pero no será nada sencillo, ya que visitarán este miércoles al FC Cincinnati en el TQL Stadium, una fortaleza que no ha sido derribada en este año en partidos de 90 minutos. Sin embargo, el cuadro rosado tiene a Messi, y, con él, todos los sueños son posibles. Por primera vez en la historia, las Semifinales y Final de la U.S. Open Cup podrán ser vistas en directo en Argentina, país natal de Lionel Messi.