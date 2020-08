LAFC lamenta no haber jugado su mejor fútbol en los cuartos de final de MLS is Back

El entrenador de LAFC, Bob Bradley, fue increíblemente directo después de que su equipo fuera eliminado en los cuartos de final del Torneo Especial MLS is Back, tras perder en la definición por penales ante Orlando City SC.

Los campeones defensores del Supporters' Shield de 2019 no dispararon al arco rival hasta el minuto 60 (con el gol de Bradley Wright Phillips), y se tuvieron que conformar con el tanto de Joao Moutinho (uno de sus exjugadores) en el 90', que forzó a ir a una definici´on por penales.

"Creo que se podía ver desde el principio que físicamente no estábamos en nuestro mejor momento esta noche", dijo Bradley. "Así que son muchos juegos en poco tiempo. Hablamos al medio tiempo para ver si podíamos elevar un poco el nivel. Lo hicimos. Pero ciertamente tampoco fue nuestra noche de fútbol más aguda ".



El equipo 'Negro y Oro' tuvo que efectuar rotaciones tras la emotiva victoria por 4-1 sobre los Seattle Sounders en los octavos de final, y Wright-Phillips notó el escaso tiempo entre uno y otro partido. Disfrutó de un torneo fuerte con cuatro goles en cinco partidos, brillando después de que Carlos Vela se retiró (por razones familiares) y A dama Diomandé (lesión en el pie) se marchara temprano a casa.

"Obviamente fue algo que tal vez los juegos se estaban acumulando", dijo Wright-Phillips. "No estoy muy seguro, pero todos los jugadores no fueron tan precisos como pueden ser. Se mostró definitivamente en la primera mitad. Es la razón por la que no obtuvimos el resultado que queríamos. Creo que si somos precisos, ganamos ese juego ".

El LAFC estaba desenfrenado antes de encontrarse con Orlando, anotando no menos de dos goles en sus cuatro partidos anteriores del torneo. Diego Rossi, quien lidera la carrera por el Botín de Oro con siete tantos se mantuvo fuera del marcador aunque ayudó a la cuenta de 'BWP'.



Cuando se le preguntó qué hizo que Orlando fuera tan exitoso ( LAFC no registró un tiro a portería a la mitad por primera vez en la breve historia de su club), Bradley se centró más en las deficiencias de su equipo a medida que se enfrentan a otra eliminación decepcionante en una ronda eliminatoria.

“Juegan ciertas bolas hacia adelante hacia [Tesho] Akindele. Tienen algunas ideas sobre cómo construir desde la parte posterior. Creo que [Mauricio] Pereyra es un buen jugador ”, dijo Bradley. "Así que están progresando como equipo, pero no es fácil para mí evaluar al otro equipo en una noche en la que estoy decepcionado de que no pudimos estar en nuestro mejor momento. No es algo ante lo que sea fácil dar una buena respuesta".

La diferencia en los disparons penales fue el fallo de Jordan Harvey, ya que el veterano lateral izquierdo desvió su intento del travesaño. El portero del LAFC, Kenneth Vermeer, no pudo conjurar heroicidades, después de que el recién llegado holandés detuvo brillantemente el tiro desde los 12 pasosde Nani en el minuto 57 de regulación. Nani y Vermeer se enfrentarían nuevamente en el último punto en el tiroteo, y esta vez el portugués haría las paces por su falta anterior.

Las tensiones eran altas al final del partido con intercambio de palabras entre los dos lados, pero Wright-Phillips no estaba dispuesto a agregarle combustible a esa conversación después del juego: "Ni siquiera importa. Lo que sea. Ustedes lo vieron. Felicitaciones a ellos."

Eso deja a LAFC esperando los próximos pasos en la temporada regular 2020, sabiendo que su incapacidad para preservar una ventaja de 1-0 terminó su estadía en el ESPN Wide World of Sports Complex.

"Simplemente no hicimos lo suficiente en todo el campo", dijo Wright-Phillips. "No estábamos lo suficientemente alertas. Nuestras reacciones no fueron geniales. Todavía hemos hecho lo suficiente para lograr un gol, y creo que solo tenemos que verlo".