De la mano de Nani, el Orlando City eliminó al LAFC y va a Semifnales

El Orlando City avanzó a la Semifinal del torneo especial MLS is Back a costa del LAFC , que fue víctima de sus propios errores, pues tuvo opciones para golear pero no fue certero.

La parte complementaria inició con la misma mitad, hasta que al 62' se marcó un penal claro a favor del Orlando City que no pudo hacer válido Nani gracias a una gran atajada de Vermeer , indudablemente convertido en el héroe de su escuadra.

La respuesta no llegaba por parte de los de la Florida, los anfitriones que no encontraron manera de empatar, mientras que el cuadro californiano se acercó con mayor peligro, aunque entre el arquero Pedro Gallese y las fallas de Diego Rossi se encargaron de que la diferencia ya no creciera y eso les costó caro.