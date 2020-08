Óscar Pareja: "El corazón de nuestros jugadores consiguió este resultado"

Orlando City lo hizo. En definción por penales, 'los Leones' derrotaron a LAFC , eliminaron al equipo californiano y se quedaron con un boleto a las semifinales del Torneo Especial MLS is Back .



El conjunto morado terminó desplazando a LAFC, pese a todos los pronósticos agoreros previos al encuentro. "Nuestros jugadores no necesitan motivarse porque la prensa no les da crédito. Ellos saben hacia dónde vamos. Estamos en crecimiento, no somos los favoritos y eso es normal. Pero algún día seremos favoritos".