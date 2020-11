LAFC confía en el 'empuje' que Carlos Vela puede darle en Playoffs

No son momentos sencillos para el conjunto 'Negro y Oro' que en su debut en la postemporada 2020 deberá afrontar al vigente campeón de MLS sin cuatro de sus habituales titulares. Tres de esas ausencias están confirmadas: los ecuatorianos José Cifuente s y Diego Palacios , además del uruguayo Diego Rossi (Botín de Oro de MLS) no estarán presentes por haber dado positivo por COVID-19 tras jugar en Sudamérica con sus respectivas selecciones.



El cuarto -el también uruguayo Brian Rodríguez- es seria duda. "No se si se ha producido un anuncio oficial, pero tengo la impresión de que Brian no estará disponible en este próximo partido", expresó Bradley. "No nos sentimos desvalidos o no favoritos ('underdogs') en esto. Estamos ante una oportunidad para otros jugadores. Sabemos que nos faltarán algunos jugadores, pero tenemos que asegurarnos que todo el mundo esté listo para jugar. Esa es la manera en la que hemos trabajado todo el año".