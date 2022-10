LAFC 2019 vs 2022: ¿Cuál equipo comandado por Carlos Vela ha sido el mejor en MLS?

El ciclo de Bradley termino para darle paso el de Steve Cherundolo. Lo que se mantuvo intacto, fue al ídolo, a Carlitos en la plantilla y portando el gafete de capitán. Pero, aunque no es ni remotamente argumentable que Vela no sea fundamental para este nuevo LAFC, la dependencia en él si ha disminuido. El equipo es capaz de sostener un sistema en el cual el plus (uno bastante grande) es el aporte del mexicano.