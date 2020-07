"La prioridad número uno es recuperar a nuestros muchachos", dijo Luchi González

"Solo estamos tratando de reaccionar ante lo que venga y creemos que vamos a seguir adelante mejorar después de esto", insistió. "Pero sí, tenemos algunos desafíos y el mundo tiene desafíos. Pero no vamos a ponernos en víctimas y no daremos excusas. Seguiremos encontrando soluciones y aprenderemos de ello y lograremos que los muchachos se recuperen y se mantengan saludables, que es el objetivo número uno".

"Han sido unos días difíciles. No he salido de mi habitación. He estado dentro de esta habitación de hotel durante casi tres días y hay mucho aislamiento y puedes reflexionar", dijo González, quien confirmó a los presentadores de radio que él no ha dado positivo.