FC Dallas "muy esperanzado" con poder contar con Franco Jara en el debut de 'MLS is Back'

El entrenador del FC Dallas , Luchi González , dijo el miércoles que el club tenía "muchas esperanzas" de tener disponible al nuevo fichaje Franco Jara para su primer partido en el Torneo Especial 'MLS is Back' . Jara, quien llegó la semana pasada después de aceptar una transferencia en enero, todavía está esperando recibir su visa P-1.

Dallas se enteró el miércoles que su juego inaugural del torneo los verá enfrentarse a Vancouver Whitecaps FC el 9 de julio (10:30 pm ET | TUDN, TSN). Dos juegos más seguirán en los próximos 11 días en el calor del verano de Orlando y González enfatizó que necesitará confiar en todo su plantel.

Después de enfrentarse a los Whitecaps, Dallas jugará ante Seattle Sounders el 15 de julio (9 am ET | ESPN, TSN) antes de completar la fase de grupos contra los San Jose Earthquakes el 20 de julio (8 pm ET | TUDN, Twitter, TSN). Pero ahora que los horarios están determinados, González cree que la clave estará en el duelo ante Vancouver.