'Kaku': "Ojalá este año podamos dar la copa a Red Bulls"

'Kaku' Romero Gamarra y su familia viven la pandemia de coronavirus como cualquier otro habitante de Nueva Jersey . "Es una sensación un poco rara, al haber tantos infectados", dijo el 10 de New York Red Bulls a MLS Español . "La verdad es que te da un poco de miedo. Pero la gente está cumpliendo, a la tarde se ve que la gente no está en la calle, están descansando. Eso es bueno para que no se vaya propagando el virus y sea menor el contagio".

"A 'La Casa de Papel' ya la miramos. Pero trato de ver también cosas diferentes. Otras series. Me gustaba una que se llama 'Así Nos Ven' , que pasa acá en el Central Park . Es la historia de cuatro chicos. Es una serie corta, de cuatro capítulos. Esa me gustó bastante", recomendó 'Kaku' .

"Hace dos días Cristian me escribió. Me preguntó cómo estábamos acá", comentó el de Red Bulls . "Siempre nos comunicamos con él o con 'Pity' por la relación que tenemos desde chicos. Eso está bueno, porque hacemos que esa amistad siga y también que la MLS nos conozca un poco más".

Este viernes, Major League Soccer retransmite el primer enfrentamiento histórico entre New York Red Bulls y New York City FC . Romero Gamarra ya jugó varias ediciones del Derbi de 'la Gran Manzana'.

"Para mí es algo único", dijo. "También me pasó jugar en Argentina contra el clásico rival. Acá el Derbi es muy lindo, la gente se emociona mucho, y no se olvida de los partidos que Red Bulls ganó. Son partidos lindos y que quedan para el recuerdo".

"No se puede comparar con un Huracán vs. San Lorenzo por lo que se vive, ¿No?", advirtió. "Allá la gente es más pasional. Si perdés, no podés salir (de casa). Esa es la palabra. Creo que acá no pasa eso. Acá es más tranquilo. Si perdés tenés otra oportunidad en el clásico siguiente".