Jürgen Damm: "MLS está a la par de la Liga MX"

"Cuando mi representante me dijo que el equipo interesado era Atlanta , dije que sí", expresó Damm durante una conferencia en video llevada a cabo el viernes por la mañana. "Se que es un equipo que juega bien, los vi jugar contra el América . Se también que la ciudad es muy bonita. El equipo, el estadio, los fanáticos... Se que todo es muy bieno. Estoy muy feliz por unirme a un club grande como Atlanta. Pienso que es uno de los mejores clubes de MLS . Tienen un gran plantel, una gran cantidad de aficionados y un gran estadio".

#ATLUTD no es el único conjunto que mostró voluntad de incorporarlo. Damm señaló que clubes de Liga MX también acercaron ofertas, pero el futbolista no dudó cuando se le presentó la oportunidad de salir, profesionalmente hablando, de su país natal.

"Es un equipo al que le gusta jugar de manera directa", reconoció. "Usan dos extremos, y yo puedo jugar en cualquier banda. Es un estilo que me conviene. Hablé con Frank y me comentó que podríamos jugar con diferentes formaciones. Me puedo adaptar. Puedo jugar como extremo derecho o por izquierda. Voy a trabajar muy duro para jugar de manera regular y frecuente".