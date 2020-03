"Ni yo ni ninguno de mis colegas hemos experimentado una situación como la que nos encontramos", dijo en declaraciones a MLSsoccer.com. "No tiene precedentes y es totalmente atípico. Nos ha tomado a todos por sorpresa. No he hablado con ninguno de mis colegas entrenadores de la MLS, pero he contactado a entrenadores de otras partes del mundo y parece que todos estamos en el mismo bote. Todos extrañamos nuestro trabajo y nuestros jugadores, pero sabemos que estamos jugando un partido mucho más importante en este momento que tiene un fuerte impacto en toda la sociedad".