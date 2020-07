"Se trata de dar pequeños pasos: respirar aire fresco con el tiempo. Tener una caminata en equipo", dijo. "No sé si tendremos una comida en equipo aquí, no sé si es lo suficientemente seguro, pero un día vamos a tener una comida en equipo. Zoom nos ha ayudado a mantenernos conectados. Es difícil porque cuando estás en persona, hay energía. Soy una persona a la que le gusta abrazar, no he podido abrazar a ninguno de estos jugadores durante cinco meses y eso me duele como líder. Pero voy a abrazarlos de una manera diferente".