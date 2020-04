Pulido no descarta volver a Chivas, pero primero quiere ser campeón con SKC

Alan Pulido es -sin dudas- el recién llegado que ha tenido mejor arranque en la de momento suspendida temporada 2020. La pandemia de COVID-19 puso freno al tremendamente efectivo debut del artillero mexicano, que el miércoles tuvo una cita virtual a través de Intagram Live con Ximena Cebreros, de MLS Español.

"Se pasan los días así, rápido. Pero bien... La verdad que estoy contento acá en casa con mi familia. Pasando estos momentos complicados, para nosotros y para todos", expresó el atacante. "Es algo que se tiene que hacer. Tomar las medidas adecuadas para que pronto termine todo esto".

"De repente permanecer tanto tiempo en casa por ahí nos cuesta, pero tenemos que verle el lado positivo", agregó. "Estamos en casa, disfrutando con la familia. Día a día vamos tratando de hacer cosas diferentes para que no sea tan aburrido".



Pulido lleva un mes siguiendo su rutina de ejercicio desde casa. "Mi entrenamiento no va a ser el mismo que haces tú en casa. De manera profesional y con Sporting Kansas City es diferente", aclaró. "Pero nos despertamos y desayunamos algo. Cuando es una sesión a distancia con el equipo, a través de videoconferencia, ahí sí pongo el despertador. Pero naturalmente mi cuerpo se acostumbró a despertar temprano. Me despierto, comienzo a hacer ejercicio, luego desayuno algo y continúo con el día".

"También cocino", agragó. "La cocina me gusta y poco a poco he ido aprendiendo a hacer más cosas. Este tiempo te da para esas cosas".

Alan Pulido también tiene tiempo para distenderse con los videojuegos. "Jugamos dos o tres partidos con (Oswaldo) Alanís", confirmó. "Sí se me da. Se me dan fáciles los videojuegos, y también me entretengo. Es un hobby para mí, y más en estos tiempos en los que tenemos mucho tiempo libre".



Pulido tiene también en su agenda a otros antiguos compañeros en Chivas. "Estoy hablando con (Rodolfo) Pizarro también, para ver si se hace un partido de FIFA 20. Por ahí se nos da y se nos acomoda todo para jugar".



Como el resto de sus colegas en MLS, Alan Pulido quiere recuperar el tiempo en el que no hay actividad oficial en la liga norteamericana, especialmente después de un excelente debut en su primera temporada en la liga. "Estaba teniendo un muy buen arranque. Con triunfos y con goles. Pero vino todo esto, se paró la liga, y se pierde el ritmo que ya tenías. Habíamos encontrado el buen funcionamiento del equipo", reflexionó. "Pero siempre va a ser más importante la salud. Son momentos que pasan para que puedas reflexionar. Esperamos que esto se termine pronto para continuar con las buenas cosas que se están haciendo".

El de Tamaulipas mantiene objetivos altos. No hay meta que no pueda plantearse, como igualar el récord de 34 goles en una temporada regular, establecido en 2019 por su compatriota Carlos Vela.

"Nada es imposible. Mientras haya una posiblidad, siempre está ahí. ¿Que es difícil? Claro que es muy difícil, porque Vela es un gran jugador, y meter la cantidad de goles que hizo es difícil", comentó. "Se dice muy fácil, pero es algo realmente de admirar. Es un sueño que tengo, y ojalá pueda meter la mitad de goles que él hizo, la verdad".

La rivalidad entre grandes figuras mexicanas en Major League Soccer está a la orden del día, tras las incorporaciones recientes de 'Chicharito' Hernández, Rodolfo Pizarro o él mismo.



"Sí, claro. Existe esa picardía de que tú quieres sobresalir sobre tus compañeros. Pero en el buen sentido; no deseándoles el mal ni mucho menos", dijo Pulido. "Con la competitividad que siempre hay entre los futbolistas mexicanos, siempre existe esa rivalidad de ver quién mete más goles", razonó. "Incluso los medios comparan quién va a hacer más goles. Eso le viene bien a la liga y al fútbol".

Dos de esos compañeros ilustres - CH14 y 'el Bombardero'- anunciaron recientemente que volverán a ser padres. "Lo he visto en redes sociales", comentó Pulido. "La verdad es que no he podido hablar con ellos pero obviamente les envío una gran felicitación porque van a ser de nuevo papás. Contento por ellos, porque siguen creciendo sus familias".



En medio de la conversación, el goleador se refirió a su admiración por Cristiano Ronaldo. "Me gusta mucho Cristiano, como juega. Para mí es el mejor jugador del mundo ahorita". Y el gusto no se limita solo a lo que el portugués hace en el terreno de juego, sino también al estilo que CR7 establece a través de su imagen pública. Algo que Pulido imita.

"Es parte de un cuidado, la verdad. Más que nada por ese tipo de cosas. Trato de cuidarme y todo. Pero por ahí los de Chivas, que me tienen mucho cariño, tratan de compararme con Cristiano", explicó.

El consumo de series aumentó de manera exponencial en los hogares norteamericanos durante la pandemia. El 9 de SKC tiene algunas favoritas."La de 'No Hables Con Extraños' me gustó mucho. Es cortita, tiene ocho capítulos. Ves la primera y quieres seguir viendo más. Además, 'La Casa de Papel', que imagino que ya la han visto. Ya la terminé también, soy muy fanático de esa serie. Y la pel´ícula 'Milagro En La Celda 7'. Recomiendo que lleves unos Kleenex para evitar las lágrimas".



Cuando el coronavirus pase y permita el regreso de la actividad en la liga, Alan Pulido tiene claro qué hará. "Lo primero, entrenar. Ir al campo y patear un balón. Tirar un penal, hacer un gol. Llevo toda mi vida haciendo esto, y ahora es un poco difícil. Eso va a ser lo primero que haga".

Aislamiento social de lado, el delantero mexicano no tiene más que palabras de agradecimiento con sus nuevos compañeros en Kansas City. "Muchos jugadores se han acercado. Cuando recién llegué me brindaron todo su apoyo. El equipo es muy bueno. Está formado por grandes jugadores y grandes personas. Es algo lindo".

" Ilie Sánchez es un jugador que me ha mostrado todo su apoyo, lo que se requiere para estar en Kansas. Me dice a qué zonas se puede ir, donde se puede vivir mejor. También Roger Espinoza, Felipe Gutiérrez. Son varios los jugadores que hablan español, y que más me han recomendado lugares para ir a cenar, a pasear".



Durante la conversación con MLS Español, Pulido recibió muchos saludos y mensajes. "Me pone contento saber que hay tanta gente que me aprecia. Mucho 'Chivahermano' en los mensajes".

Al final del camino, un regreso al Guadalajara parece estar en la hoja de ruta del jugador franquicia de Sporting KC.

"Sin dudas. Es un equipo al que le he tomado mucho cariño. Es un equipo que amo. Gané muchas cosas, y eso es lo principal", aseguró con emoción. "Tengo un gran recuerdo, un gran cariño de toda la gente. Me pone contento saber que provocas tantas cosas en mucha gente. Es algo que se aprecia. En su momento, ojalá pueda regresar... Pero primero hay que ser campeones con Sporting Kansas City".