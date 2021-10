Estados Unidos busca curar las heridas de la no clasificación a Rusia 2018

"Fue impactante no verlos clasificar a la última Copa del Mundo. No pueden permitirse no volver a clasificar a otra Copa del Mundo", cree Dwayne De Rosario, gloria de la selección canadiense. "No se puede negar que Estados Unidos tiene mucho talento. Pero esperaba más de ellos. Sí, ganaron la Copa Oro, pero cuando vez las eliminatorias para la Copa del Mundo y ves a todo el equipo, parece que falta algo".