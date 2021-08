Héroe del verano: Matt Turner brilló en la Copa Oro y el All-Star Game

"En un partido normal usualmente tengo más información sobre los que van a patear los penales. Miro penales. En MLS conozco mejor a los que disparan. Pero en este escenario particular, intenté pensar en los nombres que había mirado antes del partido final de la Copa Oro, y no recordaba nada", confesó en una rueda de prensa posterior al partido entre la MLS y la Liga MX. "Traté de dejar de pensar. Presté atención a mis instintos, traté de sacar conclusiones por cómo se aproximaban a la pelota. Me lancé a la pelota, y cuando me estaba lanzando realmente intenté pensar que la pelota venía hacia mí".