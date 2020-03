La web oficial de San Jose Earthquakes publicó recientemente un interesante perfil sobre Oswaldo Alanís , titulado 'In My Words' ('En Mis Palabras' en español).

Cuando todavía era un jugador de las fuerzas básicas de los Monarcas , Oswaldo Alanís recibió un consejo que marcaría su carrera profesional. "A los 17 años, mi entrenador en la academia de Morelia , Darío Franco , hizo una sugerencia muy importante. Me dijo que si quería ganar un buen dinero como profesional y hacer grandes cosas en todo el mundo, debería pasar del centro del campo a la defensa porque los centrales izquierdos no eran comunes".

"Desarrollé una buena relación con Matías Almeyda en Chivas. Matías es muy querido por los jugadores porque se preocupa por la persona y no solo por el atleta. Siempre me sentí cómodo hablando con él y muchos de los consejos que me dio todavía los llevo hasta el día de hoy".