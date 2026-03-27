Lionel Messi Messi recibe enorme homenaje por parte del Inter Miami El equipo de las Garzas hizo una anunció sin precedentes que alegró a los aficionados.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Messi recibe tremendo homenaje por parte del Inter Miami

Lionel Messi recibió un tremendo homenaje luego de que el Inter Miami diera a conocer que una de las tribunas de su nuevo estadio llevará el nombre del futbolista argentino.

“Inter Miami CF se complace en presentar la Leo Messi Stand (Tribuna Leo Messi), con nuestro número 10 y capitán convirtiéndose en el primer deportista del mundo en jugar regularmente como local en un estadio con una tribuna nombrada en su honor”, detalla el comunicado del Inter Miami.

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De igual forma el equipo de las ‘Garzas’ señaló que este homenaje decidieron hacerlo en el presente debido a lo que representa Messi cada vez que pisa el campo.

“Tradicionalmente, los homenajes miran al pasado. Se construyen desde la nostalgia. Desde la memoria. Este es diferente. Este nace del presente. De lo que está ocurriendo ahora mismo. De lo que sientes cada vez que Leo pisa el campo”, indicó Inter Miami.

Messi llegó al Inter Miami en el 2023 y donde ha ganado con el equipo los títulos de la Leagues Cup, MLS Supporters’ Shield 2024 y la MLS Cup 2025.

Será el próximo 4 de abril cuando el NU Stadium abra sus puertas para albergar el primer partido de las Garzas cuando reciban al Austin FC.