    Inter Miami CF

    Lionel Messi y Rodrigo De Paul hacen dominadas con Tini

    A los futbolistas de la selección argentina se les vio peloteando con la cantante en el backstage del video “Dos Amantes”.

    Por:
    Omar Carrillo
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    Video Lionel Messi y Rodrigo de Paul hacen dominadas con Stoessel

    Lionel Messi y Rodrigo de Paul participaron en el más reciente videoclip de Tini Stoessel y Ulises Bueno de la canción titulada “Dos Amantes”.

    Y en un detrás de escena se puede ver a los dos jugadores del Inter Miami de la MLS haciendo dominadas junto a la cantante y Susana Giménez.

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    Se nota que se divierten todos los participantes y los futbolistas hacen frente a las pocas habilidades futbolísticas de sus acompañantes que envían permanentemente el balón lejos de ellos e incluso Tini se tira al piso tras patear el balón hacia el final de las imágenes.

    El videoclip fue estrenado hace un par de días y el astro de rosario participó gracias a la buena relación que tiene con De Paul que es novio de la cantante argentina.

    Por su puesto, que la inclusión de Leo en el video causó mucha expectativa y el video en el backstage de la cuenta de Michelle Arma de Tik Tok se ha hecho rápidamente viral.

    Inter Miami, donde juegan los dos futbolistas, tendrá acción este domingo cuando enfrenten a NYCFC en la semana 5 de la MLS.

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