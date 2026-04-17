Inter Miami CF Lionel Messi fue factor en la salida de Javier Mascherano como técnico del Inter Miami Guillermo Hoyos quedó al frente del conjunto de Florida, pero las versiones sobre los motivos de la salida del DT argentino comienzan a salir a la luz.

Video Un incidente con Lionel Messi genera la salida de Javier Mascherano del Inter Miami

De acuerdo a diversos reportes en Estados Unidos como The Athletic, Miami Total Futbol entre otros, aseguran que fricciones en el vestidor rosa, y que involucran al astro argentino Lionel Messi, fue lo que detonó la salida del estratega sudamericano bajo el argumento de “motivos personales”.

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De acuerdo a algunas fuentes, fue una discusión acalorada de Lionel Messi con un integrante del cuerpo técnico del Inter Miami lo que comenzó a tensar el ambiente dentro del vestidor del Inter Miami, fricciones que fueron en aumento.

Con Javier Mascherano, Inter Miami ganó la Conferencia Este de la MLS y su primera MLS Cup, ambas en 2025, aunque no lograron ganar ni la Leagues Cup, donde acabaron subcampeones, y ahora se quedaron muy lejos del título en la Concacaf Champions Cup.

Ante la salida de Javier Mascherano como entrenador del Inter Miami, el también argentino Guillermo Hoyos quedó al frente de manera interina, de quien se dice es muy complaciente y amigo de Lionel Messi, por lo que las tensiones, se prevé, disminuirán en el vestidor rosa.