Lionel Messi Messi hace historia: primer gol del Inter Miami en su nuevo estadio El delantero argentino se convirtió en el primer jugador de su club en marcar en su nueva casa, aunque no fue el primero en anotar en el nuevo inmueble.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Golazo de Messi: Así de espectacular fue el primer gol del Inter Miami en Nu Stadium

Lionel Messi inscribió su nombre en una nueva página de la historia del Inter Miami, luego de haber anotado el primer gol del equipo en el Nu Stadium, su nueva y moderna casa.

El tanto de Messi fue al minuto 10 y significó el empate en ese momento ante el Austin FC. La anotación llegó con un centro desde la derecha que La Pulga remató de cabeza dentro del área para vencer al portero.

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Por otra parte, el honor de haber anotado el primer gol en la historia del Nu Stadium correspondió a un rival. Al minuto cinco, el jugador del Austin FC, Guilherme Biro fue el autor del gol con un remate de cabeza dentro del área tras un tiro de esquina.

Beckham reacciona al nuevo estadio de la MLS: "Estamos emocionados de estar aquí"

David Beckham, copropietario del Inter Miami, reaccionó a la inauguración del Nu Stadium y se dijo emocionado de poder cumplir lo que consideró un sueño. "Vivo el momento en el momento. Intentamos que esto pasara, intentamos que llegara este momento.

"Es muy especial para los dueños, para nuestras familias. Soñamos con esto, tuvimos la visión de ganar la MLS, la Leagues Cup, la Conferencia Este y ahora estamos en un nuevo hogar. Prometimos a la MLS, a nuestros fans, que estaríamos aquí en Miami. Fort lauderdale ha sido increíble para nosotros, pero esta es nuestra casa y estamos emocionados de estar aquí, hoy es un día especial", expresó en palabras para la MLS.