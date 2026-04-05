Futbol Max Verstappen se rinde ante Messi: "No puedes detenerlo" El piloto de la Fórmula 1 recordó la actuación del argentino en el Mundial 2022.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video El tremendo elogio de Verstappen a Messi: “No puedes detenerlo”

El cuatro veces campeón de la Formula 1, Max Vertsappen, elogió a Lionel Messi y recordó lo que realizó el argentino en Qatar 2022, precisamente el duelo entre la Albiceleste y Países Bajos de Cuarto de Final.

A través de un video que se hizo viral en las últimas horas, el piloto neerlandés destacó la forma en que juega Messi y lo difícil que es detenerlo.

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“Sabe leer el juego. Ves a muchos jugadores que necesitan correr, que necesitan entrar para marcar un gol. Él puede marcar desde donde sea, cuando sea, y crees que puedes detenerlo, pero no puedes detenerlo, así que marcará cuando vea la oportunidad. Como la pelota que jugó contra Holanda en la última Copa del Mundo, Simplemente, no puedes defender eso” mencionó Max Verstappen.

Hace unos años el piloto de la Formula 1 también había elogiado a Lionel Messi cuando le cuestionado sobre si prefería al argentino o a Cristiano Ronaldo.

“ Messi tiene más talento, pero Cristiano ha seguido trabajando y manteniéndose increíblemente en forma”, indicó Verstappen.