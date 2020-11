Diego Alonso: "Inter Miami no tiene nada que perder en Playoffs"

"Lo que podemos esperar en los Playoffs es que no tenemos nada que perder", dijo Alonso en su conferencia de prensa posterior al partido. "Venimos de atrás sin nada que perder, mucho que ganar y mucha ambición. Nos gusta dónde estamos. Estoy feliz de ser el entrenador de este equipo y nos preparamos para hacer historia. Ganar no será fácil, pero repetiré que estamos con poco que perder y mucho que ganar, nuestro objetivo es disparar al máximo pensando que lo más importante para nosotros es lo que viene después, el próximo juego".



“Empieza un nuevo torneo y no tiene nada que ver con lo que sucedió en los 23 juegos anteriores o lo que sucedió antes o en Orlando (en el Torneo Especial MLS is Back)”, dijo Alonso. “Es totalmente diferente. Y para nosotros, particularmente a este grupo le encanta jugar juegos de vida o muerte. Son 90 minutos, juego diferente. Estamos de gira, pero es totalmente diferente a los juegos anteriores que sucedieron en la liga. A partir de ahora, no tiene nada que ver con nada de lo que ya pasó".