De la mano de Nani y Pedro Gallese, la esperanza en 'MLS is Back' es color púrpura

Si normalmente se cree que la esperanza en general se identifica con el color verde, esa es una ley no escrita que este verano puede cambiar en el Torneo Especial 'MLS is Back' . Hay pocos equipos que apunten más a cambiar su suerte y tengan sus aspiraciones más altas que 'los Leones' púrpura de Orlando City SC .

"Se me presentó la oportunidad de venir a Orlando , un equipo que está aspirando a muchas cosas. Es un equipo con ganas de llegar a finales, de pelear arriba siempre. Es una nueva etapa para mí, un nuevo objetivo y vengo con todas las ganas", dijo Pedro Gallese -arquero y una de las nuevas figuras de OCSC - durante una reciente entrevista con MLS Español , desde 'la Burbuja' del torneo estival.



"Estoy muy entusiasmado. Esperando ver cómo va a ser todo", comentó recientemente Nani a Sports Illustrated, agregando que no ve la hora de debutar en 'MLS is Back' el miércoles por la noche, en el partido inaugural frente a Inter Miami CF (8 pm ET / ESPN Deportes). "Creo que todo el mundo está esperando ver cómo actúan los otros equipos luego de todos estos meses en cuarentena".