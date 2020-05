Pedro Gallese: "Entrenar otra vez en el club me motiva"

Orlando City es uno de los equipos de Major League Soccer que en las últimas horas recibió en sus instalaciones a sus jugadores para los entrenamientos individuales y voluntarios. El arquero Pedro Gallese fue uno de los 'pioneros' en este sistema de prácticas, y habló con MLS Español sobre su vivencia.

"Nos mandaron preguntas para saber cómo estamos, cómo nos sentimos. Luego de eso, vamos al club, con la mascarilla. Nos miden la temperatura, y luego cada uno tenemos nuestra zona de entrenamiento individual", explicó el portero peruano sobre la rutina de trabajo que experimentó a mediados de semana. "Es lo que en este momento hay, y uno tiene que acatar eso, esperando que todo se resuelva".



Gallese pudo ver en la ciudad deportiva de 'los Leones' a colegas con los que hacía tiempo que no tenía contacto. "Un poco de nostalgia de ver otra vez a los compañeros. Ya habíamos vivido un par de meses buenos, habíamos convivido muy bien, y ya me comprendía con muchos. Volver a ver a mis compañeros, al menos de lejos, es bonito. Es lindo volver al club, y ojalá que todo vuelva a la normalidad".

"Hay bastantes latinos en el equipo, y los que hablan inglés también tratan de comunicarse conmigo. Hay un gran grupo", comentó. "He hablado mucho con Sebastián (Méndez, volante ecuatoriano), también con Mauricio Pereyra (enganche uruguayo), con 'Uri' Rosell (centrocampista español), he tenido bastante contacto con todos".

El arquero de la selección de Perú valoró muy positivamente la posibilidad de hacer ejercicio en el centro de entrenamiento de Orlando City. "El cambio es demasiado. Cambia mucho", comentó. "En mi casa, en mi cochera, tengo un par de pesas, hago saltos, corro en la corredora. Pero falta poder tirarme, por ahí que me lancen el balón. Pero volver otra vez al club me motiva, porque se ve que ya hay unas pequeñas soluciones. Eso motiva al jugador a seguir, a despejar todo lo que tiene en la cabeza. Por nuestra cabeza pasan muchas cosas. No sabemos si vamos a regresar, si va a haber fútbol, si se va a cancelar todo. Entonces esto que se está haciendo ahora nos deja más tranquilos".



Gallese expresa una y otra vez que llegó al conjunto del estado de Florida en búsqueda de nuevos retos. "Cuando me lanzan la propuesta la analicé muy bien con la familia y con mi representante. No creo que hay otro arquero sudamericano en MLS. Son pequeñas cosas que me motivaron a venir. Hacer un gran torneo, poner mi historia aquí. Se que Orlando no clasifica hace mucho a los Playoffs, entonces una de las metas es esa. Llegar a finales con Orlando. Poco a poco ir dejando un legado aquí".

El equipo nacional también estuvo presente a la hora de definir el futuro del arquero. "[El seleccionador] Ricardo Gareca fue una parte de mi decisión. Se lo comuniqué, y le gustó este nuevo reto que me estaba poniendo al venir acá a Orlando y hacer cosas importantes con el equipo".

Algunos de sus compañeros en la selección también lo ayudaron a dar el paso. "Hablé un poco con Yoshimar Yotún (exjugador de Orlando City, hoy en Cruz Azul), hablé con Carlos Ascues (exdefensor de Orlando, hoy en Alianza Lima), hablé con Raúl (Ruidíaz, delantero de Seattle Sounders), con la mayoría de peruanos que están en MLS. Todos me dijeron que el campeonato había crecido un montón, que no estaban llegando jugadores ya para terminar su carrera acá. Sino que venían jugadores para hacer crecer la liga. De eso me estoy dando cuenta al estar aquí".



"Por lo que he podido ver hay buenos arqueros en la MLS", analizó. "Durante la cuarentena pude ver partidos. No recuerdo nombres específicos, pero sí he visto bastantes. Los arqueros aquí son bastante potentes. Se aferran bastante a lo clásico, a lo más seguro. No arriesgan mucho. Eso es lo que he podido ver".

La lista de objetivos de Gallese es clara. "Vengo a apoyar a Orlando City para que pase a los Playoffs, para que consiga cosas importantes. Y una de esas cosas importantes es llegar a la final. Siempre he peleado por cosas importante, salvo en México, donde me tocó luchar para evitar el descenso. Siempre he estado en equipos protagonistas".

"En mí los aficionados de Orlando City van a encontrar un arquero que trata de hacer fáciles las cosas difíciles. Un arquero que viene a transmitir confianza, que viene a dejarlo todo y no quiere irse con las manos vacías", aseguró.