'Chicho' Arango, el nuevo y oportuno héroe de Los Angeles Football Club

La transferencia de Diego Rossi al fútbol turco y la lesión de Carlos Vela en la parte final de la temporada regular podrían haber enterrado definitivamente las opciones de postemporada para un LAFC que todavía no está matemáticamente clasificado a los Playoffs. El pronóstico no es claro y exacto. El conjunto Negro y Oro está en una zona en la que no está acostumbrado a transitar. Pero la muy reciente llegada de Cristian Arango podría cambiarlo todo.