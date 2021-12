¿Cómo reemplazará NYCFC a Valentín Castellanos en la Final del Este?

New York City FC clasificó por primera vez en la historia de la franquicia a una Final de la Conferencia Este (domingo, 3 pm ET, ESPN Deportes). El partido será como visitante contra Philadelphia Union, pero el conjunto celeste no podrá contar con su mayor argumento ofensivo: el Botín de Oro de la temporada 2021, Valentín Castellanos, expulsado el martes durante el encuentro ante New England Revolution.