    Hirving Lozano

    Chucky Lozano no juega con San Diego FC y preocupa por posible lesión

    El atacante mexicano apareció de último momento en la lista de 'cuestionables' del club.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¿Otra vez lesionado? El ‘Chucky’ Lozano se baja de último minuto en San Diego FC

    Hirving 'Chucky' Lozano ha encendido las alarmas tras su ausencia de última hora con el San Diego FC.

    Horas antes del partido de la MLS ante San Jose Earthquakes, el club de San Diego dio a conocer que 'Chucky' Lozano se encontraba en la lista de jugadores lesionados/cuestionables para el juego del domingo por la tarde.

    El comunicado fue breve y muy general donde solo se menciona que Lozano sufre de alguna molestia en el tren inferior.

    Minutos antes del partido, el entrenador del club, Mikey Varas, habló en entrevista flash y dio más detalles de la ausencia del mexicano.

    " Es una molestia y más que nada es precaución para que él termine bien la temporada", comentó.

    Lozano ha tenido una gran primera campaña en la MLS desde que inició el año con el equipo recién llegado a la liga.

    En 21 partidos disputados ha anotado 8 goles y dado 6 asistencias, cifras que lo colocan junto a su compañero Anders Dreyer como una de las duplas más efectivas de la liga.

