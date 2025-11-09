    Hirving Lozano

    ‘Chucky’ Lozano y San Diego avanzan de ronda en los Playoffs de la MLS

    El mexicano entró de cambio en el segundo tiempo y le respondió de gran forma a su técnico.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Espectacular! Chucky sorprende en triunfo del San Diego FC

    El San Diego FC sigue sorprendiendo en la MLS, recibió al Portland Timbers en el tercer y último enfrentamiento de la primera ronda de los Playoffs.

    El partido previo a este fue cardíaco, el equipo de San Diego estuvo a punto de ganarlo, pero un gol de último minuto mandó el juego a penaltis y ahí el Portland sacó el triunfo.

    El mexicano Hirving Lozano inició el partido en la banca, pero sus compañeros hicieron un gran juego y terminaron derrotando a su rival para avanzar de ronda.

    Hubo doble, doblete para los de California, Anders Dreyer marcó al minuto 5 y al 79, Amahl Pellegrino lo hizo a los 17 y 53 minutos de tiempo corrido, ante esto no hubo respuesta del Timbers.

    El técnico Michael Varas mandó al campo al ‘Chucky’ Lozano al minuto 70, el mexicano respondió con asistencia para el cuarto gol su reciente convocatoria a la Selección Mexicana.

    Ahora el San Diego FC espera rival para disputar la ronda de Semifinales de Conferencia en los Playoffs de la MLS.

    Video Gol del Chucky Lozano no es suficiente para avanzar en los Playoffs

