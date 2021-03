Inter Miami: “Queremos estar entre los 3 primeros del Este"

“Este edificio ha cambiado de la noche a la mañana desde que entraron Phil y Chris ”, dijo Beckham . “Hay una unidad ahí que no estaba. Eso fue importante. La gente diría: "¿Cuál es tu sistema"? Que estas jugando 4-4-2? ”La parte importante no es eso. Son los detalles. ¿Qué tan en forma están los jugadores? ¿Qué están haciendo dentro y fuera del campo? Phil ha hecho una gran diferencia hasta ahora con eso. Hay un plan real. Podemos ver que con los entrenamientos que han hecho los jugadores hasta ahora. Y no hay desconexión entre los sub-13, los sub-17, nuestro equipo de la USL y nuestro primer equipo. Hay una sinergia ".



"Me he rodeado de gente con experiencia que ha estado en la MLS durante mucho tiempo", dijo Neville. “No soy el tipo de entrenador que lleva a cuatro o cinco miembros del personal a todas partes. Me gusta ir a un lugar y sumergirme en el lugar con especialistas en esa área. Solo traigo a dos personas y me rodeo de experiencia en MLS, personas que entienden los viajes, los desafíos, las reglas. Con las personas adecuadas a mi alrededor, ahí es donde nos consolidaremos".