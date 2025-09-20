La Selección Mexicana sumó una nueva victoria como parte de su preparación rumbo al Mundial Sub-20 Chile 2025 luego de imponerse en Asunción, Paraguay, a la Selección de Arabia Saudita.

Con goles de Gilberto Mora de penal al minuto 36 y de Elías Montiel al 57’, el conjunto nacional que dirige Eduardo Arce volvió a ganar luego de imponerse en amistoso al Pachuca 1-2 previo a su viaje a Sudamérica.

PUBLICIDAD

Con la base en la que ganó el Premundial de la categoría, la Selección Mexicana Sub-20 ahora se medirá a Colombia, también en territorio paraguayo, antes de su debut en el Mundial juvenil en Chile 205.

Esta es la alineación de México Sub-20 en el amistoso frente a su similar de Arabia Saudita:

Pablo Lara

César Bustos

Diego Ochoa

Everardo López

Amaury Morales

César Garza

Elías Montiel (C)

Alexei Domínguez

Tahiel Jiménez

Gilberto Mora

Mateo Levy

También jugaron como hombres de cambio por parte de la Selección Mexicana Sub-20:

Iker Fimbres

Yael Padilla

Hugo Camberos

Juan Liceaga