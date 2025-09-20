La Selección Mexicana vence a Arabia Saudita rumbo al Mundial Sub-20
Con goles de Gilberto Mora y Elías Montiel, México está lista para el inicio del torneo mundialista en Chile 2025.
La Selección Mexicana sumó una nueva victoria como parte de su preparación rumbo al Mundial Sub-20 Chile 2025 luego de imponerse en Asunción, Paraguay, a la Selección de Arabia Saudita.
Con goles de Gilberto Mora de penal al minuto 36 y de Elías Montiel al 57’, el conjunto nacional que dirige Eduardo Arce volvió a ganar luego de imponerse en amistoso al Pachuca 1-2 previo a su viaje a Sudamérica.
Con la base en la que ganó el Premundial de la categoría, la Selección Mexicana Sub-20 ahora se medirá a Colombia, también en territorio paraguayo, antes de su debut en el Mundial juvenil en Chile 205.
Esta es la alineación de México Sub-20 en el amistoso frente a su similar de Arabia Saudita:
- Pablo Lara
- César Bustos
- Diego Ochoa
- Everardo López
- Amaury Morales
- César Garza
- Elías Montiel (C)
- Alexei Domínguez
- Tahiel Jiménez
- Gilberto Mora
- Mateo Levy
También jugaron como hombres de cambio por parte de la Selección Mexicana Sub-20:
- Iker Fimbres
- Yael Padilla
- Hugo Camberos
- Juan Liceaga
La Selección Mexicana se encuentra en el Grupo C del Mundial Sub-20 Chile 2025 junto a Brasil, España y Marruecos y debutará ante los brasileños el domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas tiempo del Centro de México, 19:00 horas tiempo del Este.