    Selección Mexicana

    La Selección Mexicana vence a Arabia Saudita rumbo al Mundial Sub-20

    Con goles de Gilberto Mora y Elías Montiel, México está lista para el inicio del torneo mundialista en Chile 2025.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video México obtiene triunfo hacia el Mundial Sub-20

    La Selección Mexicana sumó una nueva victoria como parte de su preparación rumbo al Mundial Sub-20 Chile 2025 luego de imponerse en Asunción, Paraguay, a la Selección de Arabia Saudita.

    Con goles de Gilberto Mora de penal al minuto 36 y de Elías Montiel al 57’, el conjunto nacional que dirige Eduardo Arce volvió a ganar luego de imponerse en amistoso al Pachuca 1-2 previo a su viaje a Sudamérica.

    Con la base en la que ganó el Premundial de la categoría, la Selección Mexicana Sub-20 ahora se medirá a Colombia, también en territorio paraguayo, antes de su debut en el Mundial juvenil en Chile 205.

    Esta es la alineación de México Sub-20 en el amistoso frente a su similar de Arabia Saudita:

    • Pablo Lara
    • César Bustos
    • Diego Ochoa
    • Everardo López
    • Amaury Morales
    • César Garza
    • Elías Montiel (C)
    • Alexei Domínguez
    • Tahiel Jiménez
    • Gilberto Mora
    • Mateo Levy

    También jugaron como hombres de cambio por parte de la Selección Mexicana Sub-20:

    • Iker Fimbres
    • Yael Padilla
    • Hugo Camberos
    • Juan Liceaga

    La Selección Mexicana se encuentra en el Grupo C del Mundial Sub-20 Chile 2025 junto a Brasil, España y Marruecos y debutará ante los brasileños el domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas tiempo del Centro de México, 19:00 horas tiempo del Este.

