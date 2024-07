Carlos Acevedo no ve malos jugadores en Santos y se dijo motivado por la Leagues Cup

“Me he sentido bien, me he sentido ágil, me he sentido fuerte y a pesar de los resultados, necesito enfocarme en las cosas positivas. El tema físico, estoy muy bien, estoy emocionado y también estoy motivado en salir adelante de esta mala racha.