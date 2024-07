El analista de TUDN , crítico siempre en sus palabras, aseguró que la elección del 'Vasco' Aguirre es un retroceso y piensa que no va a aportar nada nuevo.

"El futbol mexicano vuelve al pasado, eso significa Javier Aguirre, no hay otra explicación más que la angustia de no encontrar un futbol competitivo y de los últimos resultados. ¿Esta es la oferta, la revolución que iba a generar Juan Carlos Rodríguez cuando llegó al futbol mexicano, Javier Aguirre? Un hombre que en 2002 tuvo uno de los peores fracasos en Mundiales, perder con Estados Unidos. Luego volvió en 2010 y no pasó absolutamente nada.