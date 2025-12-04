    México

    ‘Tata’ Martino es uno de los directores técnicos top en el mundo: Cantú

    El exdirectivo de la Selección Mexicana explica las razones de la llegada de Ricardo Osorio y el ‘Tata’ Martino al Tri.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video Cantú explica las razones por las cuales llevó al Tri a Osorio y al Tata Martino

    Guillermo Cantú tuvo un paso con aciertos y errores cuando estuvo como dirigente de la Selección Mexicana. Esta noche fue el invitado en el programa Faitelson sin Censura donde habló de las razones que lo orillaron para que llegaran los técnicos Ricardo Osorio y Gerardo Martino al banquillo del Tri.

    “Fui un privilegiado con la Selección Mexicana, la ventaja de haber visto a estos dos hombres entrenar, porque son entrenamientos de clase mundial y pregúntales a los jugadores que ya no están, que estuvieron bajo su mando y te aseguro que te dirán que son entrenamientos de clase mundial”, aseguró Cantú.

    Al hablar del actual técnico de la Selección Mexicana, Guillermo Cantú, fue claro al señalar que Javier Aguirre tiene muchísima experiencia y tiene gente a su alrededor del más alto nivel, “Te puedo asegurar que sus entrenamientos son intensos, dinámicos y no muy largos”, agregó el exdirectivo.

    Tuve la oportunidad de platicar una vez con Louis van Gaal y lo primero que le pedí en la entrevista es que fuera en español, para la comunicación con los jugadores, a lo que le contestó que por supuesto, ya que el futbol es el mismo idioma y platicamos cinco horas, un señorón, una de mis dudas era el sistema, a lo que me aseguró que necesitaba de cuatro semanas de trabajo intenso”, concluyó.

