    México

    Álvaro Fidalgo reacciona así cuando le dieron una jersey de la Selección Mexicana

    El elemento de las Águilas del América tuvo este gesto delante de su compañero Henry Martín.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video El sorprendente gesto que tuvo Fidalgo al ver una jersey del Tri

    Álvaro Fidalgo, jugador del Club América, tuvo un gesto sorpresivo cuando le acercaron una jersey de la Selección Mexicana en evento de una marca deportiva.

    Cada vez más suena la posibilidad de que Fidalgo vista la playera de la Selección Mexicana y, ante eso, los reflectores se posicionan cada vez más sobre el jugador español.

    Ante esto, Fidalgo, con Henry Martín al lado, firmó una jersey de la Selección Mexicana y respondió con un "ya veremos" a la persona que le entregó la camisa a firmar quien también manifestó su deseo de verlo vestir ese uniforme.

    Acorde con el reglamento, Fidalgo sería elegible para vestir el uniforme tricolor en febrero del próximo año, por lo que con el plazo cada vez más cercano, las especulaciones crecen.

    Si bien Fidalgo ha manifestado en el pasado que él tiene como prioridad lo que puede hacer en América y que no había pensado en vestir el uniforme de la Selección Mexicana, lo cierto es que con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la posibilidad empieza a tomar fuerza.

    Más sobre México

    Relacionados:
    MéxicoÁlvaro Fidalgo

