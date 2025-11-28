La Selección Mexicana Sub-16 venció 3-2 a su similar de Canadá en el tercer y último partido del Torneo 4 Naciones, que se disputa en el municipio de Cuautlancingo, Puebla y con ello se coronó campeón del certamen que sirvió de preparación rumbo al Premundial que se celebrará en Trinidad y Tobago durante el mes de febrero del 2026.

EL cuadro Tricolor abrió el marcador a los 20 minutos, por conducto de Da’vin Kimbrough, quien apareció a segundo poste y mandó la de gajos al fondo de las redes para el 1-0 en la pizarra.

Cinco minutos más tarde, con un disparo de derecha dentro del área, Da’vin Kimbrough consiguió su doblete para aumentar la ventaja de los comandados por el técnico Jürgen Castañeda.

La respuesta de la visita llegó al 69’ por conducto de Liam Torres, quien aprovechó un error en el área mexicana para recortar distancias y, al 77' la catástrofe parecía llegar para la Selección Mexicana, misma que se vio empatada 2-2 con tanto de Diago Delgado con un derechazo que venció al portero José Dueñez.