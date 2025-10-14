Japón derrota a Brasil por primera vez en su historia rumbo al Mundial 2026

Video ¡Campanada! Japón vence a Brasil por primera vez en su historia

La selección de Japón sorprendió e hizo historia al derrotar por primera vez a Brasil (3-2) en un amistoso disputado en tierras niponas de cara al Mundial 2026.

Los Samuráis Azules se sobrepusieron a un 0-2 que se llevaron al descanso tras los goles de Paulo Henrique (26’) y Gabriel Martinelli (32’) en el Estadio Ajinomoto de Tokio.

Para el segundo tiempo, el conjunto asiático, dirigido por Hajime Moriyasu, mostró una cara distinta y anotó tres goles en menos de 20 minutos.

Takumi Minamino descontó al 52’, Keito Nakamura lo empató al 62’ y Ayase Ueda selló la voltereta al 71’ para lograr un triunfo importante que motiva e ilusiona a Japón rumbo a la Copa del Mundo.

Los Samuráis Azules venían de haber empatado ante México (0-0) y de perder contra Estados Unidos (2-0) en la pasada fecha FIFA de septiembre.

Tras el amistoso ante el Tri, Ayase Ueda, quien le dio la victoria a Japón vs. Brasil, fue visto con la playera de la Selección Mexicana tras intercambiar su camiseta con Santiago Gimenez, con quien compartió vestuario en el Feyenoord.

El próximo partido de Japón será ante Bolivia el próximo 18 de noviembre, un par de semanas antes de conocer sus rivales en el Mundial 2026 cuando se lleve a cabo el sorteo.

Partidos entre Japón y Brasil en la historia

Antes de este encuentro, Japón y Brasil se habían enfrentando nueve veces en la historia con saldo de siete triunfos para la Verdeamarela y dos empates.