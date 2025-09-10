Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, habló en conferencia de prensa tras el empate 2-2 en el México vs. Corea del Sur en Nashville donde resaltó la buena factura de los goles, pero sobre todo lanzó un poderoso mensaje a sus pupilos Raúl Jiménez y Santiago Giménez.

“Creo que ellos hacen siempre un trabajo completo, no solo el que hace el gol, sino generar espacios, sostener la pelota, ayudar en balón detenido. Me da gusto por ellos, los goles fueron de buena factura, les deseo lo mejor en su temporada, se van contentos, son mexicanos exitosos y espero que sigan en sus equipos en esa línea.

PUBLICIDAD

"A todos nos gustaría que todos los partidos metieran cuatro o cinco goles, pero no es fácil, el marcador te condiciona mucho, es la parte más compleja del juego, la culminación, nos quejamos los entrenadores de errores individuales frente al portero, hoy no fue el caso”, indicó Javier Aguirre posterior al partido.

‘El Vaco’ Aguirre se congratuló de observar a casi todos los jugadores, menos a Carlos Moreno y Chiquete, pero que le permite sacar conclusiones para empezar a delinear su convocatoria de cara a la Fecha FIFA de octubre donde se medirá a Colombia y Ecuador.

Asimismo, resaltó su labor al frente del equipo, pues debe convencer a los suyos y generar esa confianza para desarrollarse de la mejor manera dentro del terreno de juego.

“Es muy difícil, pero es trabajo del director técnico convencerlos y trabajar en campo, es difícil mantener al equipo los 90 minutos, el gol en contra te condiciona, el rival, el arbitraje, pero es labor del entrenador

“El director técnico tiene qué trabajar para repetir, mecanizar, para que si no son 90, sea la mayor parte del partido”, resaltó el estratega de la Selección Mexicana tras el partido en el que Raúl Jiménez hizo su gol 44 con el conjunto nacional ante una de las selecciones clasificadas al Mundial 2026.