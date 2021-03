Juvenil mexicano estuvo cerca de jugar en el futbol holandés

El jugador de Bravos de Ciudad Juárez explicó que no considera una injusticia que un jugador mayor vaya como refuerzo a Tokio 2020 y le quite el lugar a otro que ha estado en todo el proceso, siempre y cuando sea porque viven presentes diferentes, pues aseguró que quien esté en su mejor momento debe asistir al certamen.

"Fíjate que no, creo que tenemos que ser consientes de que cuando el jugador está en su momento es quien tiene que ir, así que conociendo a Jimmy eso lo tiene muy claro, hay bastantes jugadores, hay muchísimo talento, tanto en Europa como en México hablando de juveniles y experimentados y creo que no sería injusto si en algún momento no se lleva a ningún jugador que haya estado en todo el proceso, creo que ya ahí depende que más cosas no solo el proceso”.