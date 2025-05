"Es verdad y es verdad que lo mandé a chingar a su madre. Te voy a decir por qué. Salgo siempre al final en el túnel de jugadores y él y Totti estaban hablando y riéndose de ellos jugadores mexicanos, lo señalaban como los zapatos, sus físicos, no nos daban mucho… o esa fue mi interpretación, entonces me molesté mucho".

"Entonces él (Lippi) por su nombre: Carmona no corras, estamos calificados los dos, no sé cuánto. Tu madre cabrón, ahora sí nos pides favores cuando te reías de nosotros. Ahora me atrevo a contarlo 20 años después y no sé dónde anden Marcello Lippi y Totti, así pasó, me sentí como humillado, como mexicano mis jugadores, por las pintas, yo que sé".