Video Gilberto Mora rompe el silencio sobre su futuro: esto es lo que decidió

Tras el buen momento que vive Gilberto Mora y que su nombre se haya vinculado con el Real Madrid y con otros equipos europeos, el futbolista rompió el silencio y habló sobre su futuro.

En entrevista para TUDN, el juvenil mexicano señaló que su objetivo principal es dar el salto al viejo continente a los 18 años.

“ Trato de enfocarme en lo mío, es un orgullo que esos equipos estén interesados, pero yo hablo en la cancha, mis papás me aconsejan y me mantienen firme… Sí claro (dar el salto a los 18 años)", indicó Mora.

Fue hace unos días cuando su representante, Rafaela Pimienta, comentará en el famoso programa el ‘Chiringuito’ q ue el mexicano está en la mira de varios equipos europeos tras lo demostrado con el Tri y con Xolos de Tijuana.

Varios personajes del futbol mexicano han hablado sobre la calidad que tiene Gilberto Mora que han señalado que podría convertirse en uno de los mejores jugadores mexicanos.

Al momento Gilberto Mora se encuentra concentrado con las Selección Mexicana Sub 20 que disputará el Mundial de la categoría en las próximas semanas.