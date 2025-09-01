Gilberto Mora se ha convertido en uno de los mejores futbolistas mexicanos a su corta edad, y ante esto Jürgen Damm elogió al juvenil de Xolos y lo comparó con Lamine Yamal.

En entrevista para Tricolor al Día el exjugador de Tigres aprovechó para enviarle un consejo a Mora para que siga creciendo.

“ Gilberto Mora lo tiene todo, es un tipo que tiene bien puestos los pies en la tierra, es un tipo estudioso. No lo conozco, pero se ve que tiene muy bien fundamentando sus valores y es un tipo de casa”

“ Voy a poner un ejemplo, Lamine Yamal, te das cuenta de sus actitudes y su forma de ser a esa edad y ves a Mora un tipo diferente. Y el mejor consejo que le puedo dar es que se mantenga disciplinado porque talento tiene"

“Hay muchos jugadores que tienen talento, pero todo lo que envuelve el futbol, la fiesta, los temas extra cancha son complicados…y que se mantenga como lo ha hecho porque tiene condiciones de sobra, pero que mentalmente se mantenga igual”, mencionó Damm.

De igual forma, Jürgen Damm aseguró que Gilberto Mora podría convertirse en uno de los mejores futbolistas de México luego de que se diera a conocer que ya está en la mira de grandes equipos.

“ Creo que es un jugador que puede llegar a esas latitudes y ser de los mejores jugadores de la historia de México”, agregó.