Video La anécdota de Santi Gimenez sobre Gil Mora que lo hace “diferente”

Los elogios no paran para Gilberto Mora tras su participación en el Mundial Sub-20 con México y ahora fue el turno del mismísimo Santiago Gimenez.

Gimenez, delantero de la Selección Mexicana y AC Milan, contó en transmisión en vivo vía TikTok la anécdota sobre Mora que lo sorprendió durante una de las concentraciones del Tri en la pasada Copa Oro.

PUBLICIDAD

"Me acuerdo en Copa Oro, una de las primeras veces que estuvimos con Mora, llegamos al autobús, recuerdo que llegué al último, iba pasando por el pasillo y volteando hacia los lados, vi a todos los jugadores con sus teléfonos en Instagram, chateando, en TikTok.

"En una volteo y veo a Morita leyendo un libro, de ahí dije ‘este es diferente’, pequeños detalles, pero que hacen la diferencia, eso me gustó mucho de Mora. Después en la cancha, ni se diga, es un crack".

Gilberto Mora compartió vestidor con Santiago Gimenez durante la Copa Oro que México logró conquistar ante Estados Unidos con goles de Edson Álvarez y Raúl Jiménez.