    Santiago Giménez

    La anécdota de Santi Gimenez sobre Gilberto Mora que sorprendió en Selección Mexicana

    Sucedió en una de las concentraciones con México durante la Copa Oro.

    Por:
    Juan Regis.
    Video La anécdota de Santi Gimenez sobre Gil Mora que lo hace “diferente”

    Los elogios no paran para Gilberto Mora tras su participación en el Mundial Sub-20 con México y ahora fue el turno del mismísimo Santiago Gimenez.

    Gimenez, delantero de la Selección Mexicana y AC Milan, contó en transmisión en vivo vía TikTok la anécdota sobre Mora que lo sorprendió durante una de las concentraciones del Tri en la pasada Copa Oro.

    PUBLICIDAD

    "Me acuerdo en Copa Oro, una de las primeras veces que estuvimos con Mora, llegamos al autobús, recuerdo que llegué al último, iba pasando por el pasillo y volteando hacia los lados, vi a todos los jugadores con sus teléfonos en Instagram, chateando, en TikTok.

    "En una volteo y veo a Morita leyendo un libro, de ahí dije ‘este es diferente’, pequeños detalles, pero que hacen la diferencia, eso me gustó mucho de Mora. Después en la cancha, ni se diga, es un crack".

    Gilberto Mora compartió vestidor con Santiago Gimenez durante la Copa Oro que México logró conquistar ante Estados Unidos con goles de Edson Álvarez y Raúl Jiménez.

    Tras su participación con el Tri Sub-20, Gilberto Mora ha sido objeto de varios equipos europeos que buscan ficharlo en cuanto cumpla la mayoría de edad, por lo que su estancia en Xolos de Tijuana podría tener los días contados.

    Más sobre Santiago Giménez

    1:25
    Santiago Giménez asegura que el Tri va bien

    Santiago Giménez asegura que el Tri va bien

    1 min
    Santi Gimenez tras su gol con el Tri: "Me hacía falta sentir esa confianza"

    Santi Gimenez tras su gol con el Tri: "Me hacía falta sentir esa confianza"

    1:27
    El sentimiento de Santi Gimenez tras marcar con el Tri

    El sentimiento de Santi Gimenez tras marcar con el Tri

    1 min
    ¿Quién se quedó con la playera de Santiago Gimenez tras el México vs. Japón?

    ¿Quién se quedó con la playera de Santiago Gimenez tras el México vs. Japón?

    1:43
    Santi y Raúl llegan a la concentración del Tri

    Santi y Raúl llegan a la concentración del Tri

    Relacionados:
    Santiago GiménezGilberto Mora

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD