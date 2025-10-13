    Andrés Guardado

    Andrés Guardado lanza petición a favor del Tri Sub-20

    Además, el exjugador aseguró su objetivo es regresar a la Selección Mexicana.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Andrés Guardado destacó el gran nivel que tienen los jugadores de la Selección Mexicana Sub-20 que podrían colaborar con el Tri mayor, pero señaló que primero deben tener continuidad con sus equipos.

    En entrevista para Línea de 4, el ex seleccionado aplaudió la regla de menores en la Liga MX, pero mencionó que no debería ser necesaria ya que los equipos deberían tenerles confianza a los jóvenes.

    Me gustaría ver que tengan continuidad, todos hablamos de (Gilberto) Mora, pero está (Iker) Fimbres que con Monterrey no sé si tenga minutos, lo mismo con (Hugo) Camberos que con Chivas es igual, me gustaría que los equipos tengan esa continuidad para que compitan

    “Hay mucha gente que ha criticado la famosa regla de los 20, yo salí de esa, la jerarquía, minutos, experiencia fue por esa regla, que no somos España, Argentina y tenemos que obligar para que salgan jóvenes, no debería ser necesario, pero a c omo está nuestro futbol tenemos que obligar, talento hay, solamente hay que darle confianza”, mencionó Andrés Guardado.

    GUARDADO SE VE EN EL TRI EN UN FUTURO

    Andrés Guardado reveló que le gustaría formar parte de un proceso mundialista con la Selección Mexicana como parte del cuerpo técnico, pero señaló que no será fácil llegar.

    “Disfrutando el retiro y preparándome para ser entrenador que es mi objetivo... hay que prepararse para ello, te mentiría que no me gustaría, pero hay que prepararse bien que no es fácil”, afirmó el exjugador del Tri.

