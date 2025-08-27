Video A todos los futbolistas nos ilusiona un Mundial: Berterame

Germán Berterame volvió a una convocatoria de la Selección Mexicana casi un año después de sus últimos partidos con la playera nacional en un par de juegos amistosos tanto frente al Valencia, como titular; y ante Estados Unidos, como suplente.

Sin embargo, su convocatoria sólo es para el microciclo de Javier Aguirre sólo con jugadores de la Liga MX y de cara a los dos partidos amistosos ante selecciones asiáticas en septiembre.

“Bien, bien, estoy recontento y ahora seguir que se viene el partido el viernes”, indicó Germán Berterame en referencia al partido de Rayados ante Puebla en el inicio de la Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025.

Asimismo, dijo que no ha hablado de lleno con Javier Aguirre y sólo queda esperar y disfrutar de cara al próximo llamado que se espera se dé esta misma semana, todo con la ilusión que significa estar considerado a menos de un año para el Mundial 2026.

“El proceso es hermoso, divino; espero seguir disfrutando de la mejor manera. Obviamente que me recontra ilusiona, a todos ilusiona, a todos los jugadores que llegan a estar en la selección o cualquier jugador de futbol le ilusiona estar en el Mundial”, indicó Germán Berterame.

El delantero argentino naturalizado mexicano suma cuatro goles en lo que va del Apertura 2025 de la Liga MX; un hat-trick en la Fecha 3 contra Atlas y un gol más en la Jornada 2 que valió el triunfo ante Atlético de San Luis.