Video Resumen | Huescas y Copenhague clasifican a la Champions League

Rodrigo Huescas jugará la UEFA Champions League 2025-2026 en su Fase de Liga ante los equipos de mayor jerarquía en el futbol de Europa luego de que este miércoles Copenhague certificara su clasificación a costa del Basel suizo.

Fueron goles Andreas Cornelius, al minuto 46; y de Youssoufa Moukoko, de penal sobre el minuto 84, con los que Copenhague clasificó con un global de 3-1 para superar los Playoffs de la Copa de Europa. El mexicano Rodrigo Huescas fue titular y jugó todo el partido y a serie.

Fue la tercera fase que debió disputar Copenhague esta campaña en la Copa de Europa luego de superar al Drita de Kosovo y al Malmo sueco hasta llegar con Basel suizo y con ello dar el paso a la Fase de Liga.

Es el regreso del Copenhague a la Copa de Europa luego de su ausencia el año pasado; en la temporada 2023-2024 compitió en la entonces Fase de Grupos e incluso sorprendió con su clasificación a los Octavos de Final, donde fue eliminado por Manchester City.

Basel dejo ir la esperanza de clasificar luego de una atajada a Shaquiri por parte del portero Dominik Kotarski en el segundo tiempo que pudo marcar una diferencia en la tendencia del encuentro.

Ahora, Copenhague deberá esperar al sorteo de la UEFA Champions League 2025-2026 de este jueves 28 de agosto para conocer a sus rivales de la Fase de Liga.