Carlos Vela sentencia: Tata elige a quienes mejor le funcionan

"No tengo ni idea, al final Chícharo está haciendo gran inicio de temporada, está rindiendo a buen nivel, pero al final el que toma las decisiones es el entrenador y ya es cuestión de gustos, ya no es 'tiene que llevar a este o al otro' yo creo que él ( Tata) busca lo que se adapta más a su estilo de juego y ante eso no podemos hacer nada, ya es cuestión de qué necesita o qué no necesita, ya no puedo decirte porqué o qué está pasando, no tengo la menor idea", dijo en conferencia de prensa.