'Pollo' Briseño llora al recordar que no jugó en Río 2016

Antonio 'Pollo' Briseño , jugador de Chivas , no pudo contener el llanto al recordar que no fue convocado por el 'Potro' Gutiérrez para disputar los Juegos Olímpicos de Río 2016 con la Selección Mexicana.

Durante una entrevista realizada por Chivas TV en la que los fans realizaron preguntas, el 'Pollo' recordó lo mal que la pasó cuando se dio cuenta que no había sido convocado para representar a México en la máxima fiesta del deporte mundial.

"Tuve entrenamientos espectaculares, juego el último partido y lo hago muy bien, y al final en la lista me quedó fuera. Y yo dije qué pasó. Estaba llegando a Juárez y empecé a llorar. Fue difícil para mí…", dice el central momentos antes de soltar en llanto y no poder seguir contestando.

El 'Pollo' Briseño no se explica cómo es que no quedó en el plantel para representar al Tri en Río y cuenta que encaró al Potro Gutiérrez para obtener una respuesta.

"Luego me lo topé y le pregunté (al Potro), “¿por qué me dejaste fuera? Fui campeón del mundo contigo… Es un sueño frustrado para mí no jugar los Olímpicos".