Liga MX Germán Berterame señaló que no tiene permiso de hablar sobre Rayados-Inter El delantero de la Selección Mexicana reportó para los juegos amistosos frente Panamá y Bolivia.

La Selección Mexicana tendrá actividad con un par de juegos amistosos, uno ante Panamá y otro ante Bolivia, esto como parte de la preparación y observación de jugadores por parte de Javier Aguirre.

Esta fecha será diferente ya que solo tendrá a jugadores que militan en la Liga MX, uno de ellos es el delantero Germán Berterame.

A su llegada, el delantero de Rayados fue cuestionado sobre su posible salida de Monterrey hacía el Inter Miami y el jugador no quiso responder, “me dieron órdenes de no hablar”, señaló.

Otros jugadores que se unieron a esta convocatoria fueron Armando ‘Hormiga’ González, Roberto 'Piojo' Alvarado e Iker Fimbres quien sí habló sobre el tema de Berterame y la MLS.

“Es un compañero muy importante en el equipo, como persona y como persona fuera de la cancha, entonces, sí claro”.

Horario y dónde ver el Panamá vs. México

Fecha : Jueves 22 de enero

: Jueves 22 de enero Horario : El partido arrancará a las 19:00 horas CT de México; en Estados Unidos a las 20:00 horas ET, 19:00 horas CT y 17:00 horas PT.

: El partido arrancará a las 19:00 horas CT de México; en Estados Unidos a las 20:00 horas ET, 19:00 horas CT y 17:00 horas PT. Dónde ver: Este juego lo podrás ver EN VIVO por Canal 5, TUDN y ViX en México; para la Unión Americana por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.