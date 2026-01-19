Germán Berterame señaló que no tiene permiso de hablar sobre Rayados-Inter
El delantero de la Selección Mexicana reportó para los juegos amistosos frente Panamá y Bolivia.
La Selección Mexicana tendrá actividad con un par de juegos amistosos, uno ante Panamá y otro ante Bolivia, esto como parte de la preparación y observación de jugadores por parte de Javier Aguirre.
Esta fecha será diferente ya que solo tendrá a jugadores que militan en la Liga MX, uno de ellos es el delantero Germán Berterame.
A su llegada, el delantero de Rayados fue cuestionado sobre su posible salida de Monterrey hacía el Inter Miami y el jugador no quiso responder, “me dieron órdenes de no hablar”, señaló.
Otros jugadores que se unieron a esta convocatoria fueron Armando ‘Hormiga’ González, Roberto 'Piojo' Alvarado e Iker Fimbres quien sí habló sobre el tema de Berterame y la MLS.
“Es un compañero muy importante en el equipo, como persona y como persona fuera de la cancha, entonces, sí claro”.
Horario y dónde ver el Panamá vs. México
- Fecha: Jueves 22 de enero
- Horario: El partido arrancará a las 19:00 horas CT de México; en Estados Unidos a las 20:00 horas ET, 19:00 horas CT y 17:00 horas PT.
- Dónde ver: Este juego lo podrás ver EN VIVO por Canal 5, TUDN y ViX en México; para la Unión Americana por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.