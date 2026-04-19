    Selección Mexicana

    Horario y dónde ver el México vs. Brasil, partido de Leyendas

    Este juego tendrá a varias exfutboliastas destacados del Tri y la Verdeamarelha en la cancha del Estadio Azteca.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video México vs. Brasil: Horario y dónde ver el partido de Leyendas en el Estadio Banorte

    México vs. Brasil de Leyendas se jugará este domingo en el Estadio Banorte, por lo que será un espectáculo puro para miles de aficionados que asistan o lo vean a través de la señal de TUDN/ViX en México y Estados Unidos.

    Este partido de Leyendas de México vs. Brasil contará con jugadores que en muchas ocasiones se enfrentaron en duelos amistosos , Copa América, Copa Confederaciones o de Mundial en alguna ocasión.

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    El recuerdo más bonito para los mexicanos es el título de la Copa Confederaciones 1999 en el Estadio Banorte, donde Ronaldinho estuvo presente en la grama del recinto mexicano.

    México vs. Brasil: Horario y dónde ver el partido de Leyendas


    La plantilla de México cuenta con elementos como: Oswaldo Sánchez, Miguel Layún, Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Jared Borgetti, Andrés Guardado y Ramón Morales, por mencionar a algunos.

    Del lado de Brasil, los futbolistas que han sido confirmados son: Ronaldinho, Kaká, Adriano, Marcelo, Gilberto Silva, entre otros, para completar una constelación de estrellas en el Coloso de Santa Úrsula este domingo 19 de abril.

    • Cuándo es México vs. Brasil, partido de Leyendas: El duelo es este domingo 19 de abril en la cancha del Estadio Banorte, México.
    • Horario del México vs. Brasil, partido de Leyendas: El juego iniciará a las 17:00 horas del CT de México; 19:00 horas ET, 18:00 horas CT y 16:00 horas PT en Estados Unidos.
    • Dónde ver México vs. Brasil, partido de Leyendas: Este compromiso lo podrás disfrutar en México por la señal de TUDN y Disponible en ViX; en la Unión América a través de ViX.

    La venta de boletos del partido de Leyendas de México vs. Brasil es a través de la boletera de Fanki y todavía hay disponibilidad de entradas.

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