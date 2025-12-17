Reducen número de equipos en el futbol varonil de Los Angeles 2028
Mientras que en la rama femenil hubo un cambio significativo respecto en el futbol olímpico.
La Selección Mexicana busca regresar a los Juegos Olímpicos luego de que no lograra clasificar a París 2024, pero no tendrá el camino fácil debido a la decisión que tomó la FIFA junto con el Comité Olímpico para Los Angeles 2028.
Y es que se llegó a un acuerdo para reducir el número de selección que participarán el torneo de futbol masculino de 16 a 12 equipos, lo que provocó que la C oncacaf solo tenga dos lugares para los Juegos Olímpicos, pero cabe destacar que E stados Unidos ya tiene uno de ellos por ser los anfitriones.
Del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 torneo que, además de dar boletos para el Mundial de la categoría del 2027, será el certamen que otorgará el único pase a Los Angeles 2028.
Por lo que la Selección Mexicana tendrá prácticamente salir campeón del torneo para asegurarse el pase a los Juegos Olímpicos donde buscará repetir la medalla de oro que consiguió en Londres 2012.
Al momento las selecciones que participarán en el Campeonato Sub-20 de Concacaf son; México, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Cuba y Gutemala.
CAMBIOS EN EL FUTBOL FEMENIL DE LOS ANGELES 2028
A diferencia del futbol varonil, en la rama femenil se ampliaron los equipos participantes al pasar de 12 a 16 equipos.
Con el aumento de equipos a la Concacaf se le designaros tres cupos para Los Angeles 2028, uno ya ocupado por Estados Unidos, y dos más que saldrán del Campeonato Femenil de la Concacaf que también da plazas para el Mundial del 2027.
La Selección Mexicana femenil no participa en unos Juegos Olímpicos desde Atenas 2004.