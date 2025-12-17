México Reducen número de equipos en el futbol varonil de Los Angeles 2028 Mientras que en la rama femenil hubo un cambio significativo respecto en el futbol olímpico.

Por: Raúl Martínez

La Selección Mexicana busca regresar a los Juegos Olímpicos luego de que no lograra clasificar a París 2024, pero no tendrá el camino fácil debido a la decisión que tomó la FIFA junto con el Comité Olímpico para Los Angeles 2028.

Y es que se llegó a un acuerdo para reducir el número de selección que participarán el torneo de futbol masculino de 16 a 12 equipos, lo que provocó que la C oncacaf solo tenga dos lugares para los Juegos Olímpicos, pero cabe destacar que E stados Unidos ya tiene uno de ellos por ser los anfitriones.

Del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 torneo que, además de dar boletos para el Mundial de la categoría del 2027, será el certamen que otorgará el único pase a Los Angeles 2028.

Por lo que la Selección Mexicana tendrá prácticamente salir campeón del torneo para asegurarse el pase a los Juegos Olímpicos donde buscará repetir la medalla de oro que consiguió en Londres 2012.

Al momento las selecciones que participarán en el Campeonato Sub-20 de Concacaf son; México, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Cuba y Gutemala.

CAMBIOS EN EL FUTBOL FEMENIL DE LOS ANGELES 2028

A diferencia del futbol varonil, en la rama femenil se ampliaron los equipos participantes al pasar de 12 a 16 equipos.

Con el aumento de equipos a la Concacaf se le designaros tres cupos para Los Angeles 2028, uno ya ocupado por Estados Unidos, y dos más que saldrán del Campeonato Femenil de la Concacaf que también da plazas para el Mundial del 2027.